Columbus Golf Guide
Columbus Golf Courses
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Columbus, GeorgiaPrivate0.00
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Columbus, GeorgiaPublic4.02
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Columbus, GeorgiaPrivate0.00
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Columbus, GeorgiaSemi-Private4.616666666760
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Columbus, GeorgiaPublic/Municipal4.1900462425104
Golf Courses Near Columbus
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Phenix City, AlabamaPublic/Municipal3.54
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Midland, GeorgiaPublic/Municipal4.4175791396159
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Midland, GeorgiaPublic/Municipal4.2933867508184
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Fort Benning, GeorgiaMilitary2.911111111121
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Fort Benning, GeorgiaMilitary2.911111111121
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Valley, AlabamaPublic1.01
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Pine Mountain, GeorgiaResort3.3766985668387
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Pine Mountain, GeorgiaResort3.82167395480
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Opelika, AlabamaPrivate4.83333333333
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Auburn, AlabamaPrivate4.01
Columbus Driving Ranges
See Also
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