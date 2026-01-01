Lewes Golf Guide
Lewes Golf Courses
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Lewes, DelawareSemi-Private1.952380952410
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Lewes, DelawarePublic
Golf Courses Near Lewes
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Rehoboth Beach, DelawarePrivate/Resort4.52
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Rehoboth Beach, DelawarePublic2.02
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Rehoboth Beach, DelawarePrivate5.01
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Long Neck, DelawarePublic4.725531248573
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Millsboro, DelawarePrivate/Resort4.83333333336
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Milton, DelawarePublic4.2604129133405
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Dagsboro, DelawarePrivate4.815
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Millville, DelawareSemi-Private/Resort
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Georgetown, DelawarePrivate3.6456692913127
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Milton, DelawarePublic
See Also
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