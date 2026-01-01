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Delaware Golf Guide

Delaware By The Numbers

47 courses | 9268 reviews

Delaware Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 9268 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
26
3-4 Stars
6
2-3 Stars
3
1-2 Stars
1
N/A
6
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Destination

wilmington.png
Wilmington (DE)
Courses: 97
Reviews: 15392
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Baywood Greens: #15
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4.725531248
573
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Odessa National GC: clubhouse
View Tee Times
Odessa National Golf Club
Townsend, Delaware
Public
4.6890862005
128
Write Review
Grizzly at Bear Trap Dunes: #3
View Tee Times
Bear Trap Dunes Golf Club - Grizzly/Kodiak Course
Ocean View, Delaware
Public
4.6698107059
658
Write Review
Kodiak at Bear Trap Dunes: #5
View Tee Times
Bear Trap Dunes Golf Club - Kodiak/Black Bear Course
Ocean View, Delaware
Public
4.6698107059
658
Write Review
Black Bear at Bear Trap Dunes: #1
View Tee Times
Bear Trap Dunes Golf Club - Black Bear/Grizzly Course
Ocean View, Delaware
Public
4.6698107059
658
Write Review
Plantation Lakes GCC: #11
Plantation Lakes Golf and Country Club
Millsboro, Delaware
Semi-Private
4.6601043643
498
Write Review
Maple Dale CC
View Tee Times
Maple Dale Country Club
Dover, Delaware
Private
4.6339420846
212
Write Review
Heritage Shores GC
View Tee Times
Heritage Shores Golf
Bridgeville, Delaware
Public
4.6296675192
405
Write Review
Deerfield GC
View Tee Times
Deerfield Golf & Tennis Club
Newark, Delaware
Public
4.4746333108
601
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
The St. Anne's Club: Aerial
View Tee Times
The St. Anne's Club
Middletown, Delaware
Semi-Private
4.0132946351
264
Write Review
Heritage Shores GC
View Tee Times
Heritage Shores Golf
Bridgeville, Delaware
Public
4.6296675192
405
Write Review
Frog Hollow GC
View Tee Times
Frog Hollow Golf Club
Middletown, Delaware
Public
4.2640822052
1146
Write Review
Maple Dale CC
View Tee Times
Maple Dale Country Club
Dover, Delaware
Private
4.6339420846
212
Write Review
Grizzly at Bear Trap Dunes: #3
View Tee Times
Bear Trap Dunes Golf Club - Grizzly/Kodiak Course
Ocean View, Delaware
Public
4.6698107059
658
Write Review
Kodiak at Bear Trap Dunes: #5
View Tee Times
Bear Trap Dunes Golf Club - Kodiak/Black Bear Course
Ocean View, Delaware
Public
4.6698107059
658
Write Review
Black Bear at Bear Trap Dunes: #1
View Tee Times
Bear Trap Dunes Golf Club - Black Bear/Grizzly Course
Ocean View, Delaware
Public
4.6698107059
658
Write Review
White Clay Creek CC
View Tee Times
White Clay Creek Country Club at Delaware Park
Wilmington, Delaware
Public
4.4517792208
981
Write Review
Ed Oliver GC
View Tee Times
Ed Oliver Golf Club
Wilmington, Delaware
Public/Municipal
3.4475914928
530
Write Review
Deerfield GC
View Tee Times
Deerfield Golf & Tennis Club
Newark, Delaware
Public
4.4746333108
601
Write Review

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