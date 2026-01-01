Delaware Golf Guide
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Dagsboro, Delaware
Private
4.8
15
Long Neck, Delaware
Public
4.725531248
573
Townsend, Delaware
Public
4.6890862005
128
Ocean View, Delaware
Public
Ocean View, Delaware
Public
Ocean View, Delaware
Public
Millsboro, Delaware
Semi-Private
4.6601043643
498
Dover, Delaware
Private
4.6339420846
212
Bridgeville, Delaware
Public
4.6296675192
405
Newark, Delaware
Public
4.4746333108
601
Recently Reviewed Courses
Middletown, Delaware
Semi-Private
4.0132946351
264
Bridgeville, Delaware
Public
4.6296675192
405
Middletown, Delaware
Public
4.2640822052
1146
Dover, Delaware
Private
4.6339420846
212
Ocean View, Delaware
Public
Ocean View, Delaware
Public
Ocean View, Delaware
Public
Wilmington, Delaware
Public
4.4517792208
981
Wilmington, Delaware
Public/Municipal
3.4475914928
530
Newark, Delaware
Public
4.4746333108
601
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