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Golf Courses Near Ocean View

Ocean View Golf Resorts

  • Kodiak at Bear Trap Dunes: #5
    Bear Trap Dunes
    Ocean View, Delaware
    Located only 3 miles west of the beach town of Bethany Beach, Delaware, Bear Trap Dunes is a 700-home community that boasts serene open spaces, 27 holes of championship golf, and a variety of home types to fit any lifestyle, including single family homes, townhomes and golf villa condominiums. With amenities such as indoor/outdoor pools, a fitness…

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