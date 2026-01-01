Ocean View Golf Guide
Ocean View Golf Courses
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Ocean View, DelawarePublic
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Ocean View, DelawarePublic
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Ocean View, DelawarePublic
Golf Courses Near Ocean View
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Bethany Beach, DelawarePublic3.35294117657
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Millville, DelawareSemi-Private/Resort0.00
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Dagsboro, DelawarePrivate4.815
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Selbyville, DelawareResort/Public4.0585334726185
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Millsboro, DelawarePrivate/Resort4.83333333336
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Bishopville, MarylandPublic4.8013574661133
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Long Neck, DelawarePublic4.725531248573
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Berlin, MarylandSemi-Private3.5204153102821
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Ocean Pines, MarylandSemi-Private3.6142574482584
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Rehoboth Beach, DelawarePrivate5.01
Ocean View Golf Resorts
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Ocean View, DelawareLocated only 3 miles west of the beach town of Bethany Beach, Delaware, Bear Trap Dunes is a 700-home community that boasts serene open spaces, 27 holes of championship golf, and a variety of home types to fit any lifestyle, including single family homes, townhomes and golf villa condominiums. With amenities such as indoor/outdoor pools, a fitness…
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