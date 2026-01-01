Keene Golf Guide
Keene Golf Courses
Golf Courses Near Keene
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Peterborough, OntarioSemi-Private0.00
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Norwood, OntarioSemi-Private4.254709727274
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Peterborough, OntarioPublic3.01
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Peterborough, OntarioPublic3.637893815288
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Peterborough, OntarioPrivate0.00
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Warkworth, OntarioPublic4.4461538462130
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Peterborough, OntarioSemi-Private4.388888888918
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Warkworth, OntarioSemi-Private4.282051282139
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Warkworth, OntarioPublic4.33333333333
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Peterborough, OntarioSemi-Private4.1951132614751
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