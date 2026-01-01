Lombardy Golf Guide
Lombardy Golf Courses
Golf Courses Near Lombardy
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Smiths Falls, OntarioSemi-Private4.578455943884
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Smiths Falls, OntarioPublic
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Perth, OntarioPublic4.2222222222126
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Perth, OntarioPublic4.0450
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Smiths Falls, OntarioPublic
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Smiths Falls, OntarioPublic3.01
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Athens, OntarioPublic1.67647058824
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Brockville, OntarioSemi-Private
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Westport, OntarioSemi-Private5.01
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Lanark Highlands, OntarioSemi-Private3.909090909111
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