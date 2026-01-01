Whitevale Golf Guide
Whitevale Golf Courses
Golf Courses Near Whitevale
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Pickering, OntarioSemi-Private3.9793801392231
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Claremont, OntarioSemi-Private4.3922353086257
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Ajax, OntarioSemi-Private3.953488372143
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Ajax, OntarioPublic0.00
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Markham, OntarioPublic4.04
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Markham, OntarioPublic4.18071185231406
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Scarborough, OntarioPrivate4.85
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Markham, OntarioPublic3.94497291241954
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Ajax, OntarioSemi-Private2.5350318471314
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Pickering, OntarioPrivate4.1931252123786
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