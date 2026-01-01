Woodslee Golf Guide
Woodslee Golf Courses
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Kingsville, OntarioSemi-Private2.52
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Woodslee, OntarioPrivate0.00
Golf Courses Near Woodslee
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Essex, OntarioPublic4.05882352948
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Ruthven, OntarioPublic
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Belle River, OntarioResort1.469230769266
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Kingsville, OntarioSemi-Private
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Windsor, OntarioPrivate0.00
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Tecumseh, OntarioPublic3.430540048249
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Kingsville, OntarioSemi-Private
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Kingsville, OntarioSemi-Private4.52
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McGregor, OntarioSemi-Private3.85714285712
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Windsor, OntarioPublic3.03
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