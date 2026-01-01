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Pelham Golf Guide

Pelham Golf Courses

Golf Courses Near Pelham

Pelham Golf Resorts

  • Oaks GC at Oak Mountain State Park: #10
    Oak Mountain State Park
    Pelham, Alabama
    Oak Mountain State Park has grown to 9,940 acres, making it Alabama's largest state park. All this nature provides a playground of outdoor activities, including mountain biking, hiking, nature programs, boat rentals, a beach and swimming area, fishing lakes, boat rentals at a marina, horseback riding and of course, golf on a 6,842-yard course by…

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