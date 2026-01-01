Calera Golf Guide
Calera Golf Courses
Golf Courses Near Calera
-
Montevallo, AlabamaSemi-Private3.013
-
Columbiana, AlabamaPublic1.85
-
Pelham, AlabamaMunicipal/Public4.7210590582354
-
Chelsea, AlabamaPublic0.00
-
Pelham, AlabamaPublic4.810256410366
-
Birmingham, AlabamaPrivate4.02
-
Sylacauga, AlabamaPublic/Resort4.8314727351339
-
Bessemer, AlabamaPublic4.70833333335
-
Clanton, AlabamaSemi-Private0.00
-
Birmingham, AlabamaSemi-Private3.3891156463143
See Also
-
1 course | 13 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 420 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
269 courses | 16608 reviews
-
5 courses | 11 reviews
-
0 courses | 0 reviews