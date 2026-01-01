Home / Courses / World / USA / Alabama

Birmingham Golf Guide

Featured Destination

Birmingham_AL_website_banner.jpg
Birmingham
Courses: 49
Reviews: 1601
If you like good music, unique dining experiences, never-ending nightlife and a place to make lifetime memories, Birmingham is the place to be.
Explore

Birmingham Golf Courses

Golf Courses Near Birmingham

Birmingham Golf Resorts

  • Robert Trent Jones Golf Trail at Ross Bridge: #8
    Renaissance Birmingham Ross Bridge Golf Resort & Spa
    Birmingham, Alabama
    The Renaissance Birmingham Ross Bridge Golf Resort & Spa is perhaps the signature property along the Robert Trent Jones Golf Trail. Not only is the course the newest, longest (8,191 yards) and arguably the best of the 26 courses along the trail, you could say the same for the resort. Located in Hoover, Ross Bridge features a spa, stylish rooms and…

Birmingham Driving Ranges

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me