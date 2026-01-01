Birmingham Golf Guide
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Courses: 49
Reviews: 1601
If you like good music, unique dining experiences, never-ending nightlife and a place to make lifetime memories, Birmingham is the place to be.
Birmingham Golf Courses
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Birmingham, AlabamaPrivate
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Birmingham, AlabamaPrivate4.33333333333
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Birmingham, AlabamaPrivate2.85
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Birmingham, AlabamaSemi-Private3.3891156463143
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Birmingham, AlabamaPublic4.65217391329
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Birmingham, AlabamaPrivate4.01
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Birmingham, AlabamaPrivate4.02
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Birmingham, AlabamaPrivate4.52
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Birmingham, AlabamaPrivate4.01
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Birmingham, AlabamaPublic
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Birmingham, AlabamaPrivate3.01
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Birmingham, AlabamaPublic
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Birmingham, AlabamaPrivate4.02
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Birmingham, AlabamaMunicipal3.20408163279
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Birmingham, AlabamaPrivate5.01
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Birmingham, AlabamaPrivate5.01
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Birmingham, AlabamaPublic
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Birmingham, AlabamaPublic4.56451612962
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Birmingham, AlabamaPublic
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Birmingham, AlabamaPrivate
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Birmingham, AlabamaPrivate
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Birmingham, AlabamaPrivate
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Birmingham, AlabamaPublic
Golf Courses Near Birmingham
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Vestavia Hills, AlabamaPrivate/Resort
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Pelham, AlabamaPublic4.810256410366
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Chelsea, AlabamaPublic
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Bessemer, AlabamaPrivate4.72222222224
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Pelham, AlabamaMunicipal/Public4.7210590582354
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Bessemer, AlabamaPublic/Municipal4.52
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Gardendale, AlabamaSemi-Private
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Bessemer, AlabamaPublic4.70833333335
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Bessemer, AlabamaPublic4.70833333335
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Trussville, AlabamaSemi-Private4.25
Birmingham Golf Resorts
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Birmingham, AlabamaThe Renaissance Birmingham Ross Bridge Golf Resort & Spa is perhaps the signature property along the Robert Trent Jones Golf Trail. Not only is the course the newest, longest (8,191 yards) and arguably the best of the 26 courses along the trail, you could say the same for the resort. Located in Hoover, Ross Bridge features a spa, stylish rooms and…
Birmingham Driving Ranges
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