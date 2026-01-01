Vestavia Hills Golf Guide
Vestavia Hills Golf Courses
Golf Courses Near Vestavia Hills
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Birmingham, AlabamaPrivate3.01
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Birmingham, AlabamaPrivate4.01
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Birmingham, AlabamaPrivate4.52
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Birmingham, AlabamaPrivate
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Birmingham, AlabamaPrivate4.33333333333
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Birmingham, AlabamaPrivate
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Birmingham, AlabamaPrivate5.01
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Birmingham, AlabamaPrivate5.01
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Birmingham, AlabamaPublic4.65217391329
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Birmingham, AlabamaPrivate0.00
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