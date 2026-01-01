Waukee Golf Guide
Waukee Golf Courses
Golf Courses Near Waukee
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West Des Moines, IowaPrivate5.01
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West Des Moines, IowaPrivate5.01
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Adel, IowaPrivate0.00
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West Des Moines, IowaPrivate4.52
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Urbandale, IowaPrivate0.00
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Adel, IowaPublic4.08
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Grimes, IowaPublic4.02
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Des Moines, IowaPublic/Municipal3.66666666676
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West Des Moines, IowaPublic3.01
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Grimes, IowaPublic4.02
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