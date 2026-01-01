Guilford Golf Guide
Guilford Golf Courses
Golf Courses Near Guilford
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West Harrison, IndianaPublic4.476190476242
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Lawrenceburg, IndianaPublic4.1279450772565
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Harrison, OhioPublic3.818181818211
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Sunman, IndianaSemi-Private0.00
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Lawrenceburg, IndianaPrivate4.33333333333
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Cleves, OhioPublic3.37524
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Harrison, OhioPublic/Municipal4.56
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Aurora, IndianaSemi-Private3.5727272727110
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Miamitown, OhioPrivate5.02
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Milan, IndianaSemi-Private3.54
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