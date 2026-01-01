Brookville Golf Guide
Brookville Golf Courses
Golf Courses Near Brookville
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Liberty, IndianaResort4.876984127145
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Batesville, IndianaSemi-Private5.01
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Guilford, IndianaPublic5.01
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Sunman, IndianaSemi-Private
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West Harrison, IndianaPublic4.476190476242
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Oxford, OhioPrivate
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Batesville, IndianaPrivate
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Liberty, IndianaSemi-Private4.055749128942
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Connersville, IndianaSemi-Private4.08
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Oxford, OhioPublic4.078817734117
See Also
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