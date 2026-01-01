Shidler Golf Guide
Shidler Golf Courses
Golf Courses Near Shidler
-
Fairfax, OklahomaPublic5.01
-
Pawhuska, OklahomaPublic
-
Ponca City, OklahomaPublic/Municipal4.66666666673
-
Ponca City, OklahomaPrivate
-
Newkirk, OklahomaMunicipal
-
Pawnee, OklahomaPublic2.317647058820
-
Arkansas City, KansasPublic3.45
-
Arkansas City, KansasPublic3.83333333332
-
Sedan, KansasMunicipal/Semi-Private
See Also
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 20 reviews
-
2 courses | 7 reviews
-
1 course | 0 reviews