Newkirk Golf Guide
Newkirk Golf Courses
Golf Courses Near Newkirk
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Ponca City, OklahomaPublic/Municipal4.66666666673
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Ponca City, OklahomaPrivate
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Arkansas City, KansasPublic3.45
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Arkansas City, KansasPublic3.83333333332
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Blackwell, OklahomaPublic/Municipal1.95238095244
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Shidler, OklahomaPublic
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Winfield, KansasPublic4.38095238121
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Winfield, KansasPrivate
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Fairfax, OklahomaPublic5.01
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Wellington, KansasPublic4.066414141467
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