Newkirk Golf Guide
Newkirk Golf Courses
Golf Courses Near Newkirk
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Ponca City, OklahomaPublic/Municipal4.91666666673
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Ponca City, OklahomaPrivate
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Arkansas City, KansasPublic3.29411764715
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Arkansas City, KansasPublic3.01
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Blackwell, OklahomaPublic/Municipal4.01
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Shidler, OklahomaPublic
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Winfield, KansasPublic2.532682352921
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Winfield, KansasPrivate
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Fairfax, OklahomaPublic5.01
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Wellington, KansasPublic4.274505882427
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