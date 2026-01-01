Evansville Golf Guide
Evansville Golf Courses
Golf Courses Near Evansville
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Alexandria, MinnesotaPublic/Resort3.8420885861142
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Elbow Lake, MinnesotaSemi-Private4.7225
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Alexandria, MinnesotaPublic4.861111111114
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Alexandria, MinnesotaPublic
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Alexandria, MinnesotaSemi-Private5.02
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Alexandria, MinnesotaSemi-Private
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Dalton, MinnesotaPublic4.128205128214
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Alexandria, MinnesotaPublic
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Alexandria, MinnesotaPublic4.973856209211
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Alexandria, MinnesotaPublic4.973856209211
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