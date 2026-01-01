Ottertail, Minnesota

Thumper Pond offers 78 spacious suites, a campground and RV park, plus activities galore. The 6,610-yard golf course was carved from 90,000 red pines. A large pond comes into play on multiple holes. The resort’s 12,000-square-foot indoor water park, including two three-story water slides, an 18-person hot tub and activity pool, is open year-round.…