Ottertail Golf Guide
Ottertail Golf Courses
Golf Courses Near Ottertail
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Battle Lake, MinnesotaPublic5.01
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Henning, MinnesotaPublic0.00
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Perham, MinnesotaPublic
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Perham, MinnesotaPublic
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Perham, MinnesotaPublic
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Dalton, MinnesotaPublic4.128205128214
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Frazee, MinnesotaPublic4.16666666676
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Pelican Rapids, MinnesotaPublic0.00
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Wadena, MinnesotaPublic4.56862745123
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Frazee, MinnesotaPublic1.01
Ottertail Golf Resorts
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Ottertail, MinnesotaThumper Pond offers 78 spacious suites, a campground and RV park, plus activities galore. The 6,610-yard golf course was carved from 90,000 red pines. A large pond comes into play on multiple holes. The resort’s 12,000-square-foot indoor water park, including two three-story water slides, an 18-person hot tub and activity pool, is open year-round.…
See Also
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