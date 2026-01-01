Detroit Lakes Golf Guide
Detroit Lakes Golf Courses
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Detroit Lakes, MinnesotaSemi-Private4.66666666673
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Detroit Lakes, MinnesotaSemi-Private4.66666666673
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Detroit Lakes, MinnesotaResort
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Detroit Lakes, MinnesotaResort4.69696969733
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Detroit Lakes, MinnesotaResort4.86666666676
Golf Courses Near Detroit Lakes
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Frazee, MinnesotaPublic1.01
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Lake Park, MinnesotaPublic
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Frazee, MinnesotaPublic4.16666666676
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Pelican Rapids, MinnesotaPublic
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Pelican Rapids, MinnesotaSemi-Private5.05
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Perham, MinnesotaPublic
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Perham, MinnesotaPublic
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Perham, MinnesotaPublic
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Hawley, MinnesotaPublic
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Ogema, MinnesotaPublic
Detroit Lakes Golf Resorts
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Detroit Lakes, MinnesotaThe Fair Hills Resort just outside Detroit Lakes, Minn., can make you feel like a kid again. It is a rare all-inclusive resort in the Midwest where cabin guests are provided three meals as well as three supervised recreation activities per day. The staff will ensure everyone has a good time. It’s only open from May through September. Amenities…
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Detroit Lakes, MinnesotaThe Forest Hills Resort offers 280 RV and mobile home sites and hopes to expand to eventually offer more than 550. It is not open for public camping, only to members of organizations such as Coast to Coast, RPI or AOR. Guests rent the RV spaces seasonally (May to October) or buy a park model that looks like a small home. The resort is home to the…
See Also
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