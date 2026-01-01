Home / Courses / World / USA / Minnesota

Detroit Lakes Golf Guide

Detroit Lakes Golf Courses

Golf Courses Near Detroit Lakes

Detroit Lakes Golf Resorts

  • Wildflower at Fair Hills golf course - Minnesota
    Fair Hills Resort
    Detroit Lakes, Minnesota
    The Fair Hills Resort just outside Detroit Lakes, Minn., can make you feel like a kid again. It is a rare all-inclusive resort in the Midwest where cabin guests are provided three meals as well as three supervised recreation activities per day. The staff will ensure everyone has a good time. It’s only open from May through September. Amenities…
  • Forest Hills RV & Golf Resort
    Forest Hills Resort
    Detroit Lakes, Minnesota
    The Forest Hills Resort offers 280 RV and mobile home sites and hopes to expand to eventually offer more than 550. It is not open for public camping, only to members of organizations such as Coast to Coast, RPI or AOR. Guests rent the RV spaces seasonally (May to October) or buy a park model that looks like a small home. The resort is home to the…

See Also

Now Reading
Search Near Me