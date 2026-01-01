Greenville Golf Guide
Greenville Golf Courses
Golf Courses Near Greenville
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Neenah, WisconsinPublic
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Neenah, WisconsinPublic
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Neenah, WisconsinPublic
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Hortonville, WisconsinPublic3.945945945937
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Hortonville, WisconsinPublic0.00
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Appleton, WisconsinPrivate5.01
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Neenah, WisconsinPrivate0.00
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Appleton, WisconsinPrivate3.02
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Neenah, WisconsinPublic3.492307692365
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Appleton, WisconsinPublic4.1552941176165
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