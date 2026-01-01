Sherwood Golf Guide
Sherwood Golf Courses
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Sherwood, WisconsinPublic4.41666666677
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Sherwood, WisconsinPublic4.01
Golf Courses Near Sherwood
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Menasha, WisconsinPrivate
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Kaukauna, WisconsinPublic
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Kaukauna, WisconsinPublic
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Appleton, WisconsinPublic4.1552941176165
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Appleton, WisconsinPrivate3.02
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Chilton, WisconsinPublic4.03
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Brillion, WisconsinPublic
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Appleton, WisconsinPrivate5.01
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Wrightstown, WisconsinPublic3.454545454511
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Kaukauna, WisconsinPrivate
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