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Homer Golf Guide

Homer Golf Courses

Golf Courses Near Homer

Homer Golf Resorts

  • Landmand GC
    Landmand Golf Club
    Homer, Nebraska
    Landmand Golf Club debuted in 2022 in Homer, Nebraska, to rave reviews. The course offers on-site cabins for those who want to stay the night, explore the area and get in multiple rounds. Despite the dramatic bunkers and subtle contours, Landmand is an easily walkable course through the prairie land. The cabins offer a ‘homey’ feel, with private…

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