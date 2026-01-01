Pender Golf Guide
Pender Golf Courses
Golf Courses Near Pender
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Wakefield, NebraskaPublic
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Beemer, NebraskaSemi-Private4.33333333333
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Wayne, NebraskaPublic4.52
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Homer, NebraskaSemi-Private5.04
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Oakland, NebraskaSemi-Private4.868044515150
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Dakota City, NebraskaPublic
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Sloan, IowaSemi-Private
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Stanton, NebraskaPublic4.01
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Laurel, NebraskaPublic
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Dakota Dunes, South DakotaPrivate4.01
See Also
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