Princeville Golf Guide
Princeville Golf Courses
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Princeville, HawaiiResort4.6610918877119
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Princeville, HawaiiResort0.00
Golf Courses Near Princeville
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Kapaa, HawaiiMunicipal4.285714285714
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Lihue, HawaiiPublic4.3597149448460
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Lihue, HawaiiResort4.1036152779129
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Kalaheo, HawaiiSemi-Private2.57142857145
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Koloa, HawaiiPrivate/Resort3.83333333333
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Koloa, HawaiiResort/Semi-Private4.2244617788237
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Koloa, HawaiiResort4.7290888911203
Princeville Golf Resorts
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Princeville, HawaiiThe new 1 Hotel Hanalei Bay is set to become the heart of Princeville, a 9,000-acre master-planned community on Kauai's north shore named in 1860 for Hawaii's crown prince, Prince Albert. It is home to the Princeville Makai Golf Club, which features an 18-hole championship course and a 9-hole Woods Course (the Prince Course at Princeville remains…