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Princeville Golf Guide

Princeville Golf Courses

Golf Courses Near Princeville

Princeville Golf Resorts

  • Makai Course: #2
    1 Hotel Hanalei Bay (Kauai)
    Princeville, Hawaii
    The new 1 Hotel Hanalei Bay is set to become the heart of Princeville, a 9,000-acre master-planned community on Kauai's north shore named in 1860 for Hawaii's crown prince, Prince Albert. It is home to the Princeville Makai Golf Club, which features an 18-hole championship course and a 9-hole Woods Course (the Prince Course at Princeville remains…

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