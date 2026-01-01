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Hawaii Golf Guide

Hawaii By The Numbers

91 courses | 16362 reviews

Hawaii Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 16362 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
50
3-4 Stars
18
2-3 Stars
4
1-2 Stars
5
N/A
11
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
3.8
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Hawaii Destinations

166.jpg
Oahu
Courses: 40
Reviews: 4670
Oahu is the most populated Hawaiian Island, and the most popular one for tourists visiting the 50th state. Honolulu is a hub of commerce in the middle of the Pacific. Snarling traffic can clog up the highways surrounding the city, just like tourists crowd the famed Waikiki Beach. There’s much to see and do on the island beyond downtown – hiking Diamond Head, surfing the north shore, paying tribute to fallen heroes at Pearl Harbor. That includes playing golf.
Explore
  • Lanai
    2 courses | 18 reviews
  • Maui
    17 courses | 5348 reviews
  • Kauai
    9 courses | 1170 reviews
  • Big Island
    22 courses | 5173 reviews

Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Manele GC
Manele Golf Course
Lanai City, Hawaii
Resort
4.9375
16
Write Review
Wailea - Emerald #16 & #10
View Tee Times
Wailea Golf Club - Emerald Course
Wailea, Hawaii
Resort
4.9102564103
92
Write Review
Kapalua Resort: Bay Course
View Tee Times
Kapalua Resort - The Bay Course
Lahaina, Hawaii
Resort
4.9087301587
43
Write Review
Mauna Kea GC: #3
Mauna Kea Golf Course
Kamuela, Hawaii
Resort
4.8783251232
581
Write Review
Mauna Lani Resort - South
View Tee Times
Mauna Lani Resort - South Course
Kohala Coast, Hawaii
Resort
4.8595244861
149
Write Review
Kapalua Resort - The Plantation Course #18
Kapalua Resort - The Plantation Course
Lahaina, Hawaii
Resort
4.8240115718
66
Write Review
Poipu Bay GC
View Tee Times
Poipu Bay Golf Course
Koloa, Hawaii
Resort
4.7290888911
203
Write Review
Makai Course: #2
View Tee Times
Princeville Makai Golf Club - Makai Course
Princeville, Hawaii
Resort
4.6610918877
119
Write Review
Navy Marine GC
Navy Marine Golf Course
Honolulu, Hawaii
Military
4.6
10
Write Review
Pearl CC: #10
View Tee Times
Pearl at Kalauao
Aiea, Hawaii
Public
4.5227031989
122
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Hawaii Kai GC
View Tee Times
Hawaii Kai Golf Course
Honolulu, Hawaii
Public
2.9431025034
246
Write Review
Hawaii Prince GC
View Tee Times
Hawaii Prince Golf Club - A/B Nines
Ewa Beach, Hawaii
Resort
4.310854999
679
Write Review
Hawaii Prince GC
View Tee Times
Hawaii Prince Golf Club - B/C Nines
Ewa Beach, Hawaii
Resort
4.310854999
679
Write Review
Hawaii Prince GC: Practice area
View Tee Times
Hawaii Prince Golf Club - C/A Nines
Ewa Beach, Hawaii
Resort
4.310854999
679
Write Review
Kona CC
View Tee Times
Kona Country Club
Kailua-Kona, Hawaii
Resort
4.473991828
1058
Write Review
Moanalua GC
View Tee Times
Moanalua Golf Club
Honolulu, Hawaii
Semi-Private
3.7569419072
126
Write Review
The Village Course at Waikoloa
View Tee Times
The Village Course at Waikoloa
Waikoloa, Hawaii
Semi-Private
4.4402864782
864
Write Review
Mauna Lani Resort - South
View Tee Times
Mauna Lani Resort - South Course
Kohala Coast, Hawaii
Resort
4.8595244861
149
Write Review
Pukalani CC
View Tee Times
Pukalani Country Club
Pukalani, Hawaii
Semi-Private
4.3379592045
843
Write Review
Waikele CC
View Tee Times
Waikele Country Club
Waipahu, Hawaii
Public
4.1742358313
253
Write Review

Hawaii Golf Courses By Location

Hawaii Golf Resorts

  • Hualalai Golf Club - Jack Nicklaus golf course - hole 18
    Four Seasons Resort Hualalai (Hawaii Island)
    Kailua-Kona, Hawaii
    Four Seasons Resort Hualalai is located on the Kohala Coast of Hawaii Island along the famous Kona coastline. The resort is located just 15 minutes by car north of Kona International Airport. The Four Seasons Hualalai is a luxury resort within the Hualalai residential development that features two 18-hole courses, one by Jack Nicklaus that is…
  • Mauna Lani Resort - South G.C. - no. 13
    Mauna Lani, from Auberge Resorts Collection (Hawaii Island)
    Waimea, Hawaii
    Mauna Lani, Auberge Resorts Collection, is located on the Kohala Coast of Hawaii Island's west coast north of Kailua-Kona. The resort is home to two 18-hole championship golf courses at Mauna Lani, the North and South courses, as well as a WikiWiki short course for casual rounds. The Auberge completed a $200-million reimagination of the property…

Travel Deals

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