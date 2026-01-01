Hawaii Golf Guide
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Reviews: 4670
Oahu is the most populated Hawaiian Island, and the most popular one for tourists visiting the 50th state. Honolulu is a hub of commerce in the middle of the Pacific. Snarling traffic can clog up the highways surrounding the city, just like tourists crowd the famed Waikiki Beach. There’s much to see and do on the island beyond downtown – hiking Diamond Head, surfing the north shore, paying tribute to fallen heroes at Pearl Harbor. That includes playing golf.
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Lanai City, Hawaii
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4.9375
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Wailea, Hawaii
Resort
4.9102564103
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Lahaina, Hawaii
Resort
4.9087301587
43
Kamuela, Hawaii
Resort
4.8783251232
581
Kohala Coast, Hawaii
Resort
4.8595244861
149
Lahaina, Hawaii
Resort
4.8240115718
66
Koloa, Hawaii
Resort
4.7290888911
203
Princeville, Hawaii
Resort
4.6610918877
119
Honolulu, Hawaii
Military
4.6
10
Aiea, Hawaii
Public
4.5227031989
122
Recently Reviewed Courses
Honolulu, Hawaii
Public
2.9431025034
246
Ewa Beach, Hawaii
Resort
Ewa Beach, Hawaii
Resort
Ewa Beach, Hawaii
Resort
Kailua-Kona, Hawaii
Resort
4.473991828
1058
Honolulu, Hawaii
Semi-Private
3.7569419072
126
Waikoloa, Hawaii
Semi-Private
4.4402864782
864
Kohala Coast, Hawaii
Resort
4.8595244861
149
Pukalani, Hawaii
Semi-Private
4.3379592045
843
Waipahu, Hawaii
Public
4.1742358313
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Hawaii Golf Resorts
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Kailua-Kona, HawaiiFour Seasons Resort Hualalai is located on the Kohala Coast of Hawaii Island along the famous Kona coastline. The resort is located just 15 minutes by car north of Kona International Airport. The Four Seasons Hualalai is a luxury resort within the Hualalai residential development that features two 18-hole courses, one by Jack Nicklaus that is…
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Waimea, HawaiiMauna Lani, Auberge Resorts Collection, is located on the Kohala Coast of Hawaii Island's west coast north of Kailua-Kona. The resort is home to two 18-hole championship golf courses at Mauna Lani, the North and South courses, as well as a WikiWiki short course for casual rounds. The Auberge completed a $200-million reimagination of the property…
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