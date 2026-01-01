Apple River Golf Guide
Apple River Golf Courses
Golf Courses Near Apple River
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Stockton, IllinoisPublic4.28571428575
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Galena, IllinoisResort4.622222222213
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Stockton, IllinoisSemi-Private
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Galena, IllinoisResort4.843568196526
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Galena, IllinoisResort4.307711319861
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Galena, IllinoisResort4.787773933130
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Hanover, IllinoisSemi-Private
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Galena, IllinoisSemi-Private4.73333333336
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Lena, IllinoisSemi-Private
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Bellevue, IowaSemi-Private5.01
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