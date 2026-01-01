Home / Courses / World / USA / Illinois

Galena Golf Guide

Galena Golf Courses

Golf Courses Near Galena

Galena Golf Resorts

  • Eagle Ridge Resort & Spa - The General: #9
    Eagle Ridge Resort & Spa
    Galena, Illinois
    Located 150 miles west of Chicago, the Eagle Ridge Resort & Spa is a 6,800 acre recreational, residential and resort community six miles southeast of the historic town of Galena, Ill. Golfers come for the challenge of 63 holes on four courses and accommodations at a charming inn or more than 250 villas and distinctive homes. The 15,000 square feet…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me