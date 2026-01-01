Galena Golf Guide
Galena Golf Courses
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Galena, IllinoisResort4.622222222213
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Galena, IllinoisResort4.874125874127
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Galena, IllinoisResort4.787773933130
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Galena, IllinoisResort4.307711319861
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Galena, IllinoisSemi-Private4.73333333336
Golf Courses Near Galena
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Bellevue, IowaSemi-Private5.01
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Apple River, IllinoisPublic
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Stockton, IllinoisPublic4.28571428575
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Hanover, IllinoisSemi-Private0.00
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Cuba City, WisconsinSemi-Private4.944636678227
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East Dubuque, IllinoisPublic
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East Dubuque, IllinoisPublic
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East Dubuque, IllinoisPublic
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East Dubuque, IllinoisPublic
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Kieler, WisconsinPublic3.66666666673
Galena Golf Resorts
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Galena, IllinoisLocated 150 miles west of Chicago, the Eagle Ridge Resort & Spa is a 6,800 acre recreational, residential and resort community six miles southeast of the historic town of Galena, Ill. Golfers come for the challenge of 63 holes on four courses and accommodations at a charming inn or more than 250 villas and distinctive homes. The 15,000 square feet…
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