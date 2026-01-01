Champaign Golf Guide
Champaign Golf Courses
-
Champaign, IllinoisPrivate
-
Champaign, IllinoisPrivate
-
Champaign, IllinoisPublic4.381176470637
Golf Courses Near Champaign
-
Savoy, IllinoisPublic4.346638655560
-
Savoy, IllinoisPublic3.448851540638
-
Urbana, IllinoisPrivate4.01
-
Urbana, IllinoisPublic4.8167477517117
-
Mahomet, IllinoisPublic4.786231884193
-
Mahomet, IllinoisPublic4.786231884193
-
Monticello, IllinoisPrivate
-
Rantoul, IllinoisPublic4.41291348114
-
Villa Grove, IllinoisPrivate
-
Tuscola, IllinoisPublic4.0530462185157
See Also
-
2 courses | 98 reviews
-
2 courses | 118 reviews
-
2 courses | 93 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 215 reviews
-
1 course | 157 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 38 reviews