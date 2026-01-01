Granite City Golf Guide
Granite City Golf Courses
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Granite City, IllinoisPublic4.0991352527139
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Granite City, IllinoisPublic3.5675280564437
Golf Courses Near Granite City
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Fairmont City, IllinoisPublic3.5271084337105
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Madison, IllinoisPublic4.4695638783537
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Edwardsville, IllinoisPrivate4.04
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Cahokia Heights, IllinoisPublic2.5705592582201
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Fairview Heights, IllinoisPublic4.3323605851505
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Caseyville, IllinoisPublic4.2761045505598
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Saint Louis, MissouriPublic4.01
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Edwardsville, IllinoisPublic0.00
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Saint Louis, MissouriPrivate5.01
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Saint Louis, MissouriPublic3.9389666165446
Granite City Driving Ranges
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