Attica Golf Guide
Attica Golf Courses
Golf Courses Near Attica
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West Lafayette, IndianaPublic4.124183006530
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Oxford, IndianaPublic3.911
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Covington, IndianaPublic4.368421052638
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West Lafayette, IndianaSemi-Private2.294117647163
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West Lafayette, IndianaPublic4.857142857119
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West Lafayette, IndianaPublic4.930501930538
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Lafayette, IndianaPrivate0.00
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Fowler, IndianaSemi-Private5.01
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Danville, IllinoisPublic4.118181818256
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Danville, IllinoisPublic4.52
See Also
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