Oxford Golf Guide
Oxford Golf Courses
Golf Courses Near Oxford
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Fowler, IndianaSemi-Private5.01
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West Lafayette, IndianaPublic4.124183006530
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West Lafayette, IndianaSemi-Private2.294117647163
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Attica, IndianaPublic4.5847929533102
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West Lafayette, IndianaPublic4.930501930538
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West Lafayette, IndianaPublic4.857142857119
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West Lafayette, IndianaPublic4.555555555690
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West Lafayette, IndianaSemi-Private2.03
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Lafayette, IndianaPrivate0.00
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Battle Ground, IndianaPublic4.7643823206127
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