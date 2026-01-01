Lafayette Golf Guide
Lafayette Golf Courses
Golf Courses Near Lafayette
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West Lafayette, IndianaPublic4.857142857119
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West Lafayette, IndianaPublic4.930501930538
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West Lafayette, IndianaSemi-Private2.294117647163
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West Lafayette, IndianaPublic4.555555555690
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West Lafayette, IndianaSemi-Private2.03
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Battle Ground, IndianaPublic4.7643823206127
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West Lafayette, IndianaPublic4.124183006530
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Rossville, IndianaPublic3.807692307726
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Frankfort, IndianaPublic4.073446327760
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Monticello, IndianaPublic0.00
Lafayette Driving Ranges
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Lafayette, IN
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Lafayette, IN
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