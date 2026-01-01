Covington Golf Guide
Covington Golf Courses
Golf Courses Near Covington
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Danville, IllinoisPublic4.52
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Danville, IllinoisPublic4.118181818256
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Attica, IndianaPublic4.5847929533102
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Danville, IllinoisPublic4.052631578958
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Danville, IllinoisPrivate0.00
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Fairmount, IllinoisPublic0.00
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Waveland, IndianaPublic3.772727272722
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Crawfordsville, IndianaPrivate5.01
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Rockville, IndianaPublic/Municipal4.05
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Hoopeston, IllinoisSemi-Private4.01
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