Woodburn Golf Guide
Woodburn Golf Courses
Golf Courses Near Woodburn
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Payne, OhioPublic
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Hicksville, OhioPublic
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Fort Wayne, IndianaSemi-Private4.038461538540
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Fort Wayne, IndianaSemi-Private4.71428571432
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New Haven, IndianaPublic3.9676793794121
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Fort Wayne, IndianaPublic4.015
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Fort Wayne, IndianaPublic/Municipal
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Fort Wayne, IndianaPublic4.193548387131
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Fort Wayne, IndianaPublic4.193548387131
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Fort Wayne, IndianaSemi-Private2.316761465974
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