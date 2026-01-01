Frankfort Golf Guide
Frankfort Golf Courses
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Frankfort, IndianaPublic4.073446327760
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Frankfort, IndianaPublic/Municipal3.304824561423
Golf Courses Near Frankfort
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Rossville, IndianaPublic3.807692307726
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Lebanon, IndianaPublic4.01
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Lebanon, IndianaPublic4.4165462026575
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Lebanon, IndianaPrivate4.85
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Crawfordsville, IndianaPublic4.754
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Flora, IndianaPublic
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Lafayette, IndianaPrivate
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Kokomo, IndianaSemi-Private3.83333333339
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Battle Ground, IndianaPublic4.7643823206127
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Tipton, IndianaPublic
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