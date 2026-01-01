Mishawaka Golf Guide
Mishawaka Golf Courses
Golf Courses Near Mishawaka
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South Bend, IndianaPrivate
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Granger, IndianaPublic1.54
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South Bend, IndianaPublic4.042112299532
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Notre Dame, IndianaPublic/University4.7000117804140
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South Bend, IndianaPublic/Municipal4.5598900928318
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Notre Dame, IndianaPublic3.968347338930
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Granger, IndianaPrivate
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Granger, IndianaPrivate
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Elkhart, IndianaPrivate4.190346083870
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Edwardsburg, MichiganPublic4.01
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