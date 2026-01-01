Edwardsburg Golf Guide
Edwardsburg Golf Courses
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Edwardsburg, MichiganPrivate1.52
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Edwardsburg, MichiganPublic4.01
Golf Courses Near Edwardsburg
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Elkhart, IndianaSemi-Private4.333333333315
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Granger, IndianaPublic1.54
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Granger, IndianaPrivate
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Cassopolis, MichiganPublic2.666666666712
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Granger, IndianaPrivate
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Cassopolis, MichiganPublic3.01
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Elkhart, IndianaPublic
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Elkhart, IndianaPrivate4.190346083870
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Mishawaka, IndianaPublic4.052631578938
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Dowagiac, MichiganPublic2.01
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