Clinton Golf Guide
Clinton Golf Courses
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Clinton, IowaPublic
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Clinton, IowaPrivate
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Clinton, IowaPublic4.52
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Clinton, IowaPublic4.52
Golf Courses Near Clinton
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Fulton, IllinoisPrivate
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Thomson, IllinoisSemi-Private/Resort
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Morrison, IllinoisSemi-Private
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Le Claire, IowaPublic3.01
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DeWitt, IowaPrivate
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Erie, IllinoisSemi-Private
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Long Grove, IowaPublic/Municipal4.33333333333
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Port Byron, IllinoisPublic4.613970588233
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Preston, IowaPublic
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Le Claire, IowaPublic4.02
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