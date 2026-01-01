DeWitt Golf Guide
DeWitt Golf Courses
Golf Courses Near DeWitt
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Long Grove, IowaPublic/Municipal4.33333333333
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Calamus, IowaSemi-Private
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Eldridge, IowaPublic
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Clinton, IowaPublic4.52
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Clinton, IowaPublic4.52
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Clinton, IowaPublic
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Maquoketa, IowaPublic
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Maquoketa, IowaPrivate
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Bettendorf, IowaPublic2.16666666673
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Le Claire, IowaPublic3.01
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