Knoxville Golf Guide
Knoxville Golf Courses
Golf Courses Near Knoxville
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Pella, IowaPublic4.142857142921
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Pleasantville, IowaSemi-Private
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Pella, IowaPrivate
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Monroe, IowaSemi-Private
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Ackworth, IowaPublic
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Oskaloosa, IowaPublic
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Oskaloosa, IowaPublic
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Lynnville, IowaPublic
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Oskaloosa, IowaSemi-Private3.01
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Chariton, IowaSemi-Private
See Also
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2 courses | 21 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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