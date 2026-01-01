Pleasantville Golf Guide
Pleasantville Golf Courses
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Pleasantville, IowaSemi-Private
Golf Courses Near Pleasantville
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Ackworth, IowaPublic
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Knoxville, IowaSemi-Private5.01
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Monroe, IowaSemi-Private
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Indianola, IowaPrivate
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Pella, IowaPublic4.142857142921
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Indianola, IowaPublic
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Runnells, IowaPublic3.52
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Pella, IowaPrivate
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Colfax, IowaSemi-Private4.64285714293
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Altoona, IowaPublic
See Also
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