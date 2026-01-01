Kansas City Golf Guide
Kansas City Golf Courses
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Kansas City, KansasPublic4.441260745349
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Kansas City, KansasPublic3.4404145078193
Golf Courses Near Kansas City
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Bonner Springs, KansasPublic3.7516
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Basehor, KansasPublic4.8471528472287
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Bonner Springs, KansasPrivate0.00
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Kansas City, MissouriPrivate5.02
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Kansas City, MissouriPrivate4.323529411834
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Lake Quivira, KansasPrivate/Resort5.01
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Shawnee, KansasSemi-Private2.52
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Lansing, KansasPrivate3.135802469181
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Shawnee, KansasSemi-Private2.52
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Shawnee, KansasPublic/Municipal3.344444444490
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