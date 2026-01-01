Lansing Golf Guide
Lansing Golf Courses
Golf Courses Near Lansing
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Leavenworth, KansasPublic2.758
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Fort Leavenworth, KansasMilitary4.679037242132
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Kansas City, KansasPublic4.441260745349
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Basehor, KansasPublic4.8471528472287
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Kansas City, MissouriPrivate5.02
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Platte City, MissouriPublic3.7421383648159
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Bonner Springs, KansasPublic3.7516
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Kansas City, MissouriPrivate4.323529411834
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Kansas City, KansasPublic3.4404145078193
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Kansas City, MissouriSemi-Private3.4462518604581
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