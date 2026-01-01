Shawnee Golf Guide
Shawnee Golf Courses
-
Shawnee, KansasSemi-Private
-
Shawnee, KansasSemi-Private
-
Shawnee, KansasSemi-Private
-
Shawnee, KansasPublic/Municipal3.344444444490
Golf Courses Near Shawnee
-
Lenexa, KansasSemi-Private4.779761904849
-
Bonner Springs, KansasPrivate0.00
-
Lenexa, KansasPrivate1.552631578996
-
Lenexa, KansasPublic4.42801867372
-
Lenexa, KansasPublic3.615
-
Lake Quivira, KansasPrivate/Resort5.01
-
Olathe, KansasPrivate5.04
-
De Soto, KansasPublic3.180035650683
-
Bonner Springs, KansasPublic3.7516
-
De Soto, KansasPublic3.0940259145216
See Also
-
4 courses | 532 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 16 reviews
-
2 courses | 298 reviews
-
2 courses | 542 reviews
-
4 courses | 329 reviews
-
10 courses | 251 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 287 reviews
-
2 courses | 1 review