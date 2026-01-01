Parkville Golf Guide
Golf Courses Near Parkville
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Kansas City, MissouriPrivate4.323529411834
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Kansas City, MissouriPrivate5.02
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Kansas City, KansasPublic3.4404145078193
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Kansas City, MissouriSemi-Private3.4462518604581
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Kansas City, MissouriPublic5.02
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Kansas City, MissouriPrivate4.3758
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Kansas City, KansasPublic4.441260745349
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Kansas City, MissouriPublic/Municipal3.9428571429280
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Lake Quivira, KansasPrivate/Resort5.01
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Kansas City, MissouriPublic4.9225225225371
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