Ozawkie Golf Guide
Ozawkie Golf Courses
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Ozawkie, KansasPrivate3.6520
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Ozawkie, KansasPublic5.03
Golf Courses Near Ozawkie
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Topeka, KansasPublic0.00
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Topeka, KansasPrivate4.52777777787
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Topeka, KansasPublic/Municipal4.466666666730
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Mayetta, KansasResort2.336134453817
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Topeka, KansasPrivate5.01
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Lawrence, KansasSemi-Private3.483957219314
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Topeka, KansasSemi-Private3.33333333339
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Topeka, KansasPublic4.215
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Lawrence, KansasPrivate5.01
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Lawrence, KansasPrivate0.00
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