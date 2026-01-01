Eudora Golf Guide
Golf Courses Near Eudora
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De Soto, KansasPublic3.0940259145216
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De Soto, KansasPublic3.180035650683
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Lawrence, KansasPrivate5.01
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Lawrence, KansasPublic3.149579831925
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Lawrence, KansasPrivate3.66666666673
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Lawrence, KansasPrivate0.00
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Lawrence, KansasSemi-Private3.483957219314
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Lawrence, KansasPublic3.954545454522
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Olathe, KansasPrivate5.04
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Gardner, KansasPublic3.3056027047174
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