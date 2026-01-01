Lawrence Golf Guide
Lawrence Golf Courses
-
Lawrence, KansasPrivate0.00
-
Lawrence, KansasPublic3.954545454522
-
Lawrence, KansasPrivate5.01
-
Lawrence, KansasPublic3.149579831925
-
Lawrence, KansasPrivate3.66666666673
-
Lawrence, KansasSemi-Private3.483957219314
Golf Courses Near Lawrence
-
Baldwin City, KansasSemi-Private0.00
-
Ozawkie, KansasPrivate3.6520
-
De Soto, KansasPublic3.0940259145216
-
De Soto, KansasPublic3.180035650683
-
Topeka, KansasPublic/Municipal4.466666666730
-
Overbrook, KansasPublic3.66666666673
-
Topeka, KansasPrivate4.52777777787
-
Gardner, KansasPublic3.3056027047174
-
Olathe, KansasPrivate5.04
-
Topeka, KansasPublic4.33333333333
See Also
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 298 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 23 reviews
-
1 course | 174 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
9 courses | 71 reviews
-
4 courses | 92 reviews