Opelousas Golf Guide
Opelousas Golf Courses
Golf Courses Near Opelousas
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Carencro, LouisianaPublic3.33333333336
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Branch, LouisianaSemi-Private
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Lafayette, LouisianaPublic4.3342010276298
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Ville Platte, LouisianaPrivate
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Lafayette, LouisianaPublic3.900122549270
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Lafayette, LouisianaPrivate4.52
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Eunice, LouisianaSemi-Private2.01
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Youngsville, LouisianaPublic/Municipal3.337352332288
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Crowley, LouisianaSemi-Private4.66666666673
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Angola, LouisianaPublic
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